استشهاد مدني بتفجير عبوة ناسفة على عجلته شرق بعقوبة

2019/09/01 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، باستشهاد مدني بتفجير عبوة ناسفة على عجلته شرق بعقوبة.

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