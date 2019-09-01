الاتصالات تقدم وعود جديدة بتحسين الإنترنت .. وتؤكد: التهريب مستمر

2019/09/01 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاتصالات ، تنسيقها مــع مديريات الاتصالات في محافظات البلاد المختلفة ومع الـحـكـومـات المـحـلـيـة فـيـهـا والأجهزة الأمـنـيـة المختصة لإيـقـاف تـهـريـب سـعـات الإنـتـرنـت، فيما تعمل على إدخال تطبيق حديث مختص بقياس سرعة الانترنت المجهز للمواطن من قبل شركات المخولة بذلك. وقـال الوكيل الأقـدم للشؤون الفنية بالوزارة أمــيــر الــبــيــاتــي فــي تصريح صحفي له , إن الوزارة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتصالات تقدم وعود جديدة بتحسين الإنترنت ..



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