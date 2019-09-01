نوال السعداوي - حملة شعبية ضد التجارة بالطب

2019/09/01 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نوال_السعداوي أتكلم عن قصور التعليم الطبى، وعن ظاهرة التجارة بالطب، والاستهانة بصحة الشعب المصرى.تخرجت فى كلية الطب، وأقولها بصراحة، إن التعليم الطبى لا يؤهل الطبيب لمزاولة مهنته بكفاءة، وأمانة، وتواضع.لم نتعلم الإنسانية فى الكلية.ولم نتقن الطب أيضا.تعلمنا من أساتذتنا الجشع واحتقار المريض الفقير.وتخرجنا لا نعرف كيف نعطى حقنة فى العضل أو الوريد.درسنا الأمراض المتوطنة فى إنجلترا وأمريكا، ولم ندرس......

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