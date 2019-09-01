2019/09/01 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مخيم للنازحين وسط قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، الى هجوم مسلح.وذكر مصدر أمني لوكالة صدى الاعلام ان “مسلحين مجهولين ألقوا قنابل يدوية على مخيم للنازحين وسط مدينة الشرقاط بعد ان تم نقل عدد من العوائل اليه من مخيمات محافظة نينوى”.وأكد المصدر “عدم وقوع إصابات بين قاطني المخيم”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هجوم مسلح على مخيم للنازحين وسط الشرقاط وكالة صدى الاعلام للانباء.

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