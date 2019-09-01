2019/09/01 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الاحد، الى محافظة البصرة على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقتة وكالة صدى نسخة منه، أن “وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري وصل إلى محافظة البصرة على رأس وفد وزاري رفيع المستوى”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يصل الى البصرة على رأس وفد وزاري رفيع المستوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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