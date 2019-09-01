2019/09/01 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت اللجنة العلیا للمشاریع والإرث، المسؤولة عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، الثلاثاء المقبل موعدا لإطلاق الشعار الرسمي للمونديال الأول الذي تشهده المنطقة العربية والشرق الأوسط، فيما سيعرض الشعار في العاصمة بغداد.وأعلنت اللجنة -في بيان رسمي- أنها ستكشف النقاب عن شعار مونديال قطر 2022 في تمام الساعة 20:22 بتوقيت الدوحة، من خلال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد تحتضن شعار كأس العالم 2022 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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