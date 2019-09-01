شبح الاختراق” يلاحق حسابات المسؤولين العراقيين الالكترونية.. المؤسسات الحكومية في خطر!

2019/09/01 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال مركز الإعلام الرقمي العراقي، إن أغلب المواقع الإلكترونية للوزارات والمؤسسات الحكومية الرسمية غير آمنة ومن الممكن اختراقها بسهولة.وذكر المركز في بيان تلقت “يس عراق’، أن ‘فريق المركز قام بعمل فحص لجميع مواقع هذه الوزارات والمؤسسات، فوجد أن أغلبها لا يزال حتى الآن يستخدم بروتوكول نقل البيانات http الذي أصبح غير […]

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