الاستخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب يخصصات خطوط ساخنة

2019/09/01 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، عن تخصيصها الخط المجاني الساخن (138) للمواطنين للتبليغ على حالات الخطف والارهاب.

وقال بيان للمديرية، تلقته "العهد نيوز"، اليوم

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