أوقفوا جونسون أوقفوا الانقلاب.. رسالة المتظاهرين المحتجين على قرار تعليق البرلمان

2019/09/01 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحتج الآلاف في بريطانيا وأيرلندا الشمالية على قرار رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تعليق جلسات البرلمان لنحو شهر قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد

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