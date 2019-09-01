2019/09/01 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا ينكر أحد أهمية المظهر الجمالي في المستطيل الأخضر عند مشاهدة مباراة كرة قدم، فأشكال العشب المتداخلة أو المخططة تجعل حضور اللقاءات أمرا ممتعا، لكن كيف يصنع هذا الشكل المتداخل بين درجات لونية مختلفة؟.قد يعتقد البعض أنه يجري صبغ العشب للحصول على هذه الدرجات المختلفة، بينما قد يذهب آخرون إلى فكرة التحكم في طول العشب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف يتم تخطيط ملاعب كرة القدم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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