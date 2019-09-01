الأمن النيابية: البرلمان عازم على اخراج القوات الاميركية

2019/09/01 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، الاحد، ان البرلمان عازم على اخراج القوات الاميركية عبر التصويت على القانون الخاص بذلك في اولى جلسات الفصل التشريعي المقبل، مبينا ان العراق متوجه لتقديم شكوى لمجلس الامن بعد خرق اجواءه والاعتداء على قواته.وقال الزيادي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اختراق الاجواء العراقية والاعتداء على […]

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