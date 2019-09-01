2019/09/01 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وثيقة..انهاء تكليف قائد الشرطة الالية في “الاتحادية” وتعيين بديل عنه وكالة خطوة برس.

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