وزير الداخلية يصل إلى البصرة على رأس وفد وزاري رفيع

2019/09/01 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / خطوة برس اعلن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية ياسين طاهر الياسري صباح اليوم الاحد ان الاخير وصل الى محافظة البصرة على رأس وفد قضائي رفيع المستوى.

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