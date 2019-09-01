2019/09/01 | 09:16

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الحلبوسي يصل الى الديوانية

الاحد

01

أيلول

2019 :

09:09 am

22

وصل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء، محافظة الديوانية

للقاء الحكومة المحلية.

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