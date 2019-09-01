2019/09/01 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، مع وزير الدفاع نجاح الشمري آخر المستجدات وخصوصا ما يتعلق بالخروقات على سيادة البلاد.وذكر بيان اصدره مكتبه الكعبي يوم امس، أن النائب الاول لرئيس مجلس النواب بحث مع الشمري “تداعيات الهجمات الجوية التي استهدفت مخازن الأسلحة والأعتدة للحشد الشعبي في عدد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد “الاجتماع الطارئ”..الكعبي يبلغ وزير الدفاع بموقفٍ نيابيٍ حول الهجمات الجوية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد “الاجتماع الطارئ”.. الكعبي يبلغ وزير الدفاع بموقفٍ نيابيٍ حول الهجمات الجوية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد “الاجتماع الطارئ”.. الكعبي يبلغ وزير الدفاع بموقفٍ نيابيٍ حول الهجمات الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).