طقس الاسبوع الاول من شهر أيلول

2019/09/01 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقس أول أسبوع في

شهر أيلول الذي بدأ اليوم.

وذكر بيان للهيأة ، ان "طقس يوم غد الأثنين سيكون مشمساً في

المنطقتين الوسطى والشمالية، ومشمساً حاراً جداً في الجنوب" مشراً

الى ان "درجات الحرارة العظمى في بغداد بمعدل 42 مْ وفي محافظة

البصرة ومحافظات جنوبية أخرى بمعدل 49 – 50 مْ".

وأضاف، ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون مشمساً في الوسط والشمال

ومشمساً حاراً جداً في الجنوب ولا تغير في درجات الحرارة بالمناطق

كافة".

أما طقس الأربعاء فيكون "في الوسط مشمساً في الوسط والشمال ومشمساً

حاراً جداً في الجنوب ولا تغير في درجات الحرارة بالمناطق كافة عن

اليوم السابق".

وطقس الخميس هو ذات طقس اليوم السابق (الأربعاء).

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