اليمن: عشرات القتلى والجرحى بغارات للتحالف السعودي استهدفت مبنى للأسرى بذمار

2019/09/01 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتكب طيران التحالف السعودي الأمريكي، الأحد، جريمة مروعة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الأسرى في محافظة ذمار اليمنية.وذكر موقع “المسيرة نت” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن طيران التحالف شن في وقت متأخر من مساء السبت وفجر اليوم الأحد سبع غارات على مبنى خاص بالأسرى التابعين له بكلية المجتمع شمال مدينة ذمار.[…]

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