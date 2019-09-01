السكر البني هل هو البديل الصحي عن الأبيض

2019/09/01 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما كان السكر من المنتجات الضرورية للجسم، إلا أن اختلاف أنواعه في الأسواق سواء البني والأبيض تدفع الناس دائما للتساؤل بشأن أيهما له الفائدة الكبرى لجسم الإنسان.ويعتقد الكثيرون أن للسكر البني العديد من الفوائد في مجال الصحة مقارنة بنظيره الأبيض، كونه يتميز بلون ونكهة دبس السكر، التي يضيفها.فالسكر البني وهو سكروز ذو لون بني نظرا

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