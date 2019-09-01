2019/09/01 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاحد، عن استشهاد فلاح مسن بانفجار عبوة ناسفة في بساتين العبارة شمال شرق المحافظة.وقال رئيس مجلس ناحية جديدة الشط (30كم شمال غرب بعقوبة) عباس المعموري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” فلاح مسن من اهالي جديدة الشط استشهد بتفجير عبوة ناسفة على مركبته في احدى منطقة العبارة(14كم شمال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد فلاح مسن بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد فلاح مسن بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).