مراسم استبدال راية مرقد الامام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة

2019/09/01 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت في مدينة كربلاء المقدسة جنوبي العراق مراسم استبدال الراية في أعلى قبة مرقد الامام الحسين عليه السلام، ايذانا ببدء شهر محرم الحرام وانطلاق مراسم ع...

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