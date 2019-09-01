2019/09/01 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Cbgk_cFHVvw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة _ حرب _ شيوخ العشائر قادرون على نزع فتيل النزاع) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة _ حرب _ شيوخ العشائر قادرون على نزع فتيل النزاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).