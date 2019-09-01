2019/09/01 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقس أول أسبوع في شهر أيلول الذي بدأ اليوم.وذكر بيان للهيأة تلقتة وكالة صدى الاعلام نسخة منه، ان “طقس يوم غد الأثنين سيكون مشمساً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ومشمساً حاراً جداً في الجنوب” مشراً الى ان “درجات الحرارة العظمى في بغداد بمعدل 42 مْ وفي محافظة البصرة ومحافظات جنوبية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق بأول أسبوع في أيلول وكالة صدى الاعلام للانباء.

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