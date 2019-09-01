وزير الداخلية يصل إلى محافظة البصرة على رأس وفد وزاري رفيع المستوى

2019/09/01 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الاحد، محافظة البصرة.

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