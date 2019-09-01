2019/09/01 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ المركز الخبري الوطني NNC وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، صباح اليوم الأحد، الى محافظة البصرة على رأس وفد وزاري رفيع.وقال مراسل المركز الخبري في البصرة، إن الياسري وصل إلى محافظة البصرة على رأس وفد وزاري يضم كبار الضباط في الداخلية.هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يصل الى البصرة على رأس وفد رفيع المركز الخبري الوطني.

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