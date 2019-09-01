2019/09/01 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مركز عين للدراسات والبحوث المعاصرة وبرعاية مكتب المرجع اليعقوبي وبالتعاون مع منظمة التعايش السلمي ندوة فكرية تحت عنوان الوسطية والاعتدال عند علماء المسلمين وذلك في محافظة أربيل .لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ندوة فكرية حول الوسطية والاعتدال عند علماء المسلمين في أربيل النعيم نيوز.

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