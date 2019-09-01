الاتصالات تعلن عن إجراءات فورية لإيقاف تهريب الانترنت

2019/09/01 | 09:24

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، الأحد، عن تنسيقها مع مديريات الاتصالات في محافظات البلاد المختلفة ومع الحكومات المحلية فيها والاجهزة الامنية المختصة لايقاف تهريب سعات الانترنت، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ “إجراءات فورية” بهذا الخصوص.

وقال الوكيل الاقدم للشؤون الفنية بالوزارة امير البياتي في تصريح اوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “الوزارة تعمل على متابعة تهريب حزم الانترنت من اجل ايقافها من خلال التنسيق مع المديريات العامة للاتصالات في بغداد ومحافظات البلاد، حيث ستتم معالجة ذلك من خلال اتخاذ اجراءات سريعة وفورية من قبل مدراء الاتصالات في محافظات البلاد”.

وأضاف البياتي، أن “التنسيق سيكون مباشرا مع المحافظين والقوات الامنية داخل المحافظة المعنية”، مشيرا الى ان وزارته “ستنهي هذا الملف من خلال تنفيذ مشروع بوابات النفاذ الدولية، علاوة على تطوير التطبيقات الخاصة بها، فضلا عن عمل مركز العمليات الذي سيقوم بمراقبة جودة الانترنت المجهز من قبل الشركات المجهزة لخدمة الانترنت وسيتم الابلاغ عن الشركات المتلكئة في تجهيز الخدمة الى المواطن”.

وتابع ان وزارته “اجرت تنسيقا مسبقا مع هيئة النزاهة والاجهزة الامنية الخاصة من اجل افشال عمليات تهريب سعات الانترنت التي مازالت البلاد تعاني من تبعاتها، كونها مازالت تؤثر سلبا في جودة الخدمات المتاحة للمواطنين اضافة الى المؤسسات الحكومية، كاشفا عن وجود العديد من المواقع التي تعمل على تهريب سعات الانترنت”، مشيرا الى “حاجة وزارته الى تضافر الجهود من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية للكشف عن المواقع الاخرى وايقاف تهريب السعات لتحسين جودة وسرعة خدمة الانترنت”.

وافصح عن “اعداد خطط خاصة لتحسين جودة خدمة الانترنت، اذ سيتم اتخاذ خطوات عدة بهذا الصدد، اهمها تشغيل بوابات النفاذ من خلال شركة السلام العامة التابعة للوزارة لما قدمته هذه الشركة من جهود مكثفة للسيطرة على تهريب سعات الانترنت”، لافتا الى “وجود نية للعمل بتطبيق يعمل على قياس سرعة الانترنت من اجل معرفة كل مواطن للسرعة المجهزة له من قبل شركات ISP الخاصة بتجهيز الخدمة عبر ابراج الانترنت في البلاد”.





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