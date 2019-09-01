نائب: النهروان تعيش ازمة انسانية جراء العطش وانعدام الخدمات

2019/09/01 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، الاحد، ان منطقة النهروان جنوبي بغداد تعاني بسبب عدم وصول المياه اليها اضافة الى انعدام الخدمات، لافتاً الى ان المنطقة مازالت تعاني ازمة انسانية منذ النظام المقبور والى يومنا هذا بسبب عدم التفات المسؤولين اليها.وقال المكصوصي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “منطقة النهروان التي تم انشائها […]

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