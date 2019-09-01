2019/09/01 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حديقة حيوان كوبنهاغن عن قتلها وحيد قرن أبيض، نادر جدا، في بلد يشتهر بسمعة مشبوهة حول تنفيذه عمليات قتل غير ضرورية للحيوانات النادرة والغريبة.وقال الطبيب البيطري في حديقة الحيوان، مادس بيرتيلزين، إن “وحيد القرن النادر قد أصيب بمرض جلدي خطير منذ 3 أشهر، ما تسبب بخسارته 400 كيلوغرام دفعة واحدة”.وتابع الطبيب البيطري أن وحيد القرن قد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتل حيوان نادر جدا في حديقة للحيوان في الدنمارك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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