2019/09/01 | 09:28

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بغداد/ سومر نيوز

بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، مع وزير الدفاع نجاح الشمري آخر المستجدات وخصوصا ما يتع...

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