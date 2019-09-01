الحلبوسي يصل الديوانية

2019/09/01 | 09:28

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بغداد اليوم-الديوانية

وصل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء (1 أيلول 2009) الى محافظة الديوانية للقاء الحكومة المحلية.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي وصل الى محافظة الديوانية، صباح اليوم، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الحكومة المحلية.

بغداد اليوم - بغداد

أكدت السفارة الأميركية في بغداد، الأحد 1 ايلول 2019، أن وزارة الخارجية لاتملك سلطة رقابية على محتوى قناة الحرة وذلك بعد اعتراضات شديدة عبرت عنها اوساط عراقية إثر بث القناة برنامجاً اتهم مؤسسات دينية عراقية بالفساد.

وقالت السفارة

بغداد اليوم _ بغداد

عبر رئيس المنبر العراقي، اياد علاوي، السبت (31 اب 2019)، عن رفضه أن يكون العراق مسرح صراع او ساحة حرب بالوكالة.

وقال علاوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "نرفض بشدة ان يكون العراق مسرح صراع او ساحة حربٍ بالوكالة"، مبين

بغداد اليوم - بغداد

دعا النائب عن ائتلاف النصر فلاح الخفاجي، اليوم السبت، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الى ارسال وفود عراقية الى ثلاث دول لشراء منظومة دفاع جوي متطورة للبلاد.

وقال الخفاجي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم

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