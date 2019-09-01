أسلوب جديد لـ

2019/09/01 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريركشف تفجيران مزدوجان، في محافظة ديالى عن أسلوب جديد لتنظيم "داعش" في مهاجمة المناطق المحررة والقرى التي تقع على مقربة من مناطق نائية لا يزال ينشط فيها.

هاجم تنظيم "داعش" قرية في محافظة ديالى بـ "بقرتين مفخختين" ما أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح

وانفجرت بقرتان مفخختان، مساء السبت 31 آب/أغسطس، في قرية وسط قرية الإصلاح قرب ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة) مركز محافظة ديالى، ما أسفر عن إصابة شخص واحد.

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وقال مصدر أمني في المحافظة لـ "الترا عراق"، إن "تنظيم داعش قام بربط حزامين ناسفين حول بقرتين، وفجرهما حين دخلتا إلى القرية عن بعد"، مبينًا أن "العملية تشير إلى أسلوب جديد يترجم ضعف إمكانية التنظيم في شن هجمات مباشرة، كما تستدعي الحذر في المناطق القريبة من المساحات المفتوحة والنائية".

كانت عدة تقارير قد حذرت من تنامي قدرات تنظيم "داعش" مجددًا، فيما أطلقت قيادة العمليات المشتركة سلسلة عمليات تحت عنوان "إرادة النصر"، لملاحقة مجاميع التنظيم وسحق قدراته.

كما كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، مؤخرًا، عن أبرز الأماكن التي تتواجد فيها خلايا تنظيم داعش، وهي بساتين قرى الشيخ بابا بأطراف ناحية جلولاء، وأراضي وتلال نارين، وأطراف قضاء خانقين شمال شرقي المحافظة، وسط مطالبات من الأهالي بمساندتهم وتطهير بساتين قراهم من بقايا المجاميع الإرهابية التي تختبئ داخلها لدرء أية مخاطر جديدة تسفر عن مقتل وإصابة مزارعين منهم.

يشير الهجوم إلى أسلوب جديد يترجم ضعف قدرة التنظيم عن شن هجمات مباشرة، وفق مصدر أمني في ديالى

وربطت أطراف في الحشد الشعبي، مؤخرًا، بين الضربات الجوية التي طالت مواقعه وبين التحذيرات من نشاط "داعش"، في إشارة إلى "مؤامرة جديدة" تهدف إلى إشغال الحكومة والقوات المسلحة، في حين تجري تحركات لـ "إنعاش" التنظيم المتطرف في عدة مناطق من البلاد.

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