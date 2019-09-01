الاحتلال يعتقل طفلا قرب الحرم الابراهيمي في الخليل

2019/09/01 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الأحد، طفلا بالقرب من الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل.وذكرت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفل عبد الهادي أبو سنينة، في ساحات الحرم الابراهيمي.واقتاد جنود العدو المعتقلين إلى منطقة مجهولة.يذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف […]

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