2019/09/01 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل نحو أربعين شخصاً وأصيب العشرات في عدوان لطيران التحالف السعودي على أحد السجون الخاصة بالأسرى في كلية المجتمع بمحافظة ذمار وسط اليمن .وجاء في تغريدة نشرت على موقع المركز الإعلامي لأنصار الله على تويتر إنه تم انتشال أربعين جثة فيما أصيب ثلاثون آخرون بجروح خطيرة ولا يزال مصير العشرات مجهولاً.وقال رئيس اللجنة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عشرات القتلى والجرحى بعدوان لطيران التحالف السعودي في اليمن النعيم نيوز.

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