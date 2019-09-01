2019/09/01 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك العديد من النظريات الشائعة عن الحليب، بيد أنها ليست سوى أساطير وخرافات، تمكن العلماء من دحضها وتفنيدها علميا.ومن بين النظريات والخرافات التي دحضها العلماء: الحليب مفيد فقط لجسم الأطفال- يعتبر الكثير من البالغين في العالم هذا الأمر منطقيا ومؤكدا.ولكن وفقا لإيفا إيودو رئيسة قسم علم الأغذية وتكنولوجيا المواد الغذائية بجامعة إستونيا، الحليب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أساطير عن الحليب دحضها العلماء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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