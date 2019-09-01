الصين: تعطل قمر صناعي فور إطلاقه

2019/09/01 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تعطل أحدث قمر صناعي للاتصالات ChinaSat-18 فور وضعه في المدار المخصص له في النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري.بحسب الموقع الأمريكي المتخصص spacenews.com.ويشير الموقع إلى أنه بعد انفصال القمر عن صاروخ النقل كان عليه القيام بمناورة للوصول إلى مدار العمل الثابت بالنسبة للأرض (مدار دائري ارتفاعه 35786 كلم)، بيد […]

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