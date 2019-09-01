في إعلان جديدآبل تخلص مستخدميها من مشكلة تقلق راحتهم

2019/09/01 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “آبل” أنها ستبدأ في بيع قطع غيار أصلية من “آيفون” إلى متاجر إصلاح مستقلة، ما يجعل الأمر أسهل وأرخص للمستخدمين لإصلاح هواتفهم المعطلة.وقالت “آبل” إن كل متجر تصليح مستقل، كبيرا كان أم صغيرا، سيتمكن من الحصول على قطع الغيار والأدوات ودليل الإصلاح، وغيرها من موارد الشركة الرسمية، ما يتيح إجراء إصلاحات “آيفون”

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