تصدير النفط العراقي الى الاردن يواجه عراقيل

2019/09/04 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت وسائل اعلام اردنية يوم الاربعاء ان تصدير النفط من العراق الى بلادها يواجه عراقيل حيث بقيت الشاحنات جاثمة بمنطقة السيطرة الحدودية بين البلدين ولم يتم السماح لها بالمرور الى معبر الكرامة.

وبحسب تلك الوسائل فإن صاحب شركة النقل "نائل الذيابات" عزا سبب التأخير الى عراقيل وضعها الجانب العراقي امام الشركة الناقلة حيث ترفض جهات عراقية تحميل ناقلات متواجدة في محطة بيجي شمال العراق لأسباب غير مفهومة.

وطالب الذيابات وزارة الطاقة والثروات المعدنية الاردنية بالتدخل لإيجاد حلول جذرية وناجعة للمعضلات التي تواجه الناقلين.

وكانت وزارة النفط العراقية قد اعلنت يوم السبت عن بدء تحميلها الحوضيات لتصدير نفط خام كركوك إلى الأردن.

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