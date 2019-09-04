النفط توقع عقود مشروع الهدرجة وتحسين البنزين في كركوك

2019/09/04 | 10:12

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، ثامر الغضبان سعي الوزارة على تنفيذ مشاريع لزيادة الطاقة التكريرية، من خلال التعاقد مع الشركات العالمية وشركات القطاع الخاص العراقي.

وجاءت تصريحات الغضبان، وفقا لبيان للوزارة، أثناء حفل توقيع عقود مشروع الهدرجة، وتحسين البنزين في محافظة كركوك بطاقة 12 ألف برميل يوميا، بين شركات نفط الشمال وغاز الشمال وشركة البرهم المستثمرة للمشروع.

وقال الوزير، إن "مشروع الهدرجة وتحسين البنزين في محافظة كركوك يأتي ضمن توجهات الوزارة المستمرة لتطوير قطاع المصافي؛ بهدف زيادة الإنتاج من وقود البنزين عالي الأوكتاين، والذي سيقلل من استيراده".

وأضاف الغضبان، أن "المشروع الجديد سيعتمد على النفثا المنتجة في مصفاة كركوك"، مبينا أن "هذه الخطوة تأتي لزيادة المحتوى الوطني في تطوير صناعة النفط والغاز، وهي خطوة تدعمها الوزارة في تعظيم دور القطاع الخاص العراقي".

ومن جانبه، قال رئيس شركة البرهم شوانه عزيز صالح، إن "توقيع العقد المبرم مع شركتي نفط الشمال وغاز الشمال، يأتي لتجهيز شركة غاز الشمال بمادة الجازولين الطبيعي غير المعالج، وبالنسبة لعقد المشروع الخاص بشركة نفط الشمال سيتم تجهيز الماء والغاز الطبيعي الجاف لتشغيل وحدة توليد الطاقة الكهربائية للمشروع".

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد، إن "مشروع الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري في كركوك سيعمل بطاقة 12 ألف برميل يوميا".

وأضاف جهاد، أن "المشروع سينتج البنزين عالي الأوكتاين (95) بمواصفات أوربية، ويتكون من 3 وحدات رئيسية (الهدرجة – الأزمرة – تحسين البنزين)".

وأوضح جهاد، أن "مدة تنفيذ المشروع 28 شهراً، وبكلفة تصل لنحو 400 مليون دولار".

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