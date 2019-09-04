2019/09/04 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاربعاء، إعادة إصدار ارسالية أواني بلاستيكية (لدائنية) استخدام مرة واحدة بحمولة تقدر بنصف طن في مركز جمرك المنذرية الحدودي.وقالت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه، ان “السلطات الجمركية اعادت إصدار الارسالية ارسالية أواني بلاستيكية(لدائنية) استخدام مرة واحدة بحمولة تقدر بنصف طن في مركز جمرك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تعيد إرسالية أوان بلاستيكية في المنذرية وكالة خطوة برس.

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