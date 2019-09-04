بالصور:طاقم طبي وصحي بكربلاء ينجح بهندمة

2019/09/04 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمَكن فريق طبي وصحي مُتخصص في مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية بكربلاء المُقدسة، من إعادة وترميم " أصابع الكف الأيسر المبتورة " لطفل من أهالي المحافظة بعمر (3) سنوات بعد أن تعَلقت بماكينة فرم اللحوم "، في حين بيَن الفريق المُعالج إن " الطفل غادر المدينة الطبية وهو بحالة مُستقرة عقب رقوده في ردهة الكسور مدة أربعة أيام ".وأفاد رئيس الفريق، أخصائي جراحة العظام والكسور، الدكتور هيثم محمود الأسدي في حديث لـ (وكالة نون الخبرية)، اليوم الثلاثاء، إن " طوارئ المدينة الطبية، إستقبلت الطفل محمد رضا بهاء حكمت، وهو يُعاني من آلام شديدة ونزف من الطرف العلوي للكف الأيسر نتيجة تعَلقه (الكف) بماكينة فرم اللحوم، تَسبب بأضرار شديدة بأصابع اليد والكف والرسخ، يصعب معها إخراجها من الماكينة واليد بداخلها ".وأضاف الأسدي، إن " الملاكات العاملة في عمليات الطوارئ تعاملت بمهنية عالية مع الوضع الصحي للطفل، وقُدمت له الإسعافات الأولية اللازمة، ومن ثم تهيئته لإجراء عملية طارئة له، سبقها إبلاغ ذويه وإستحصال موافقته عليه لصعوبة الحالة ومدى تضرر الكف الأيسر ".وتابع، قمنا بالإستعانة بجهاز قطع الحديد (كوسرة كهربائية) لإنقاذ اليد من البتر ".وزاد الأسدي، إن " العملية التي إستغرقت (ساعتين) متواصلة، وتكللت بالنجاح التام، شهدت تقطيع الجزء المعدني من الفرامة العالقة في الطرف العلوي الأيسر لتقليل الأضرار على الجزء المُصاب من اليد والرسخ "، مُبيناً إنه " بعد نجاح عملية التقطيع وتحرير الطرف العلوي، وجدنا أصابع اليد اليسرى مُتضررة بشكل كبير ومُهشمة الى قطع صغيرة، ليتم بعدها إنقاذ إصبعين من اليد (الإبهام والخنصر) مع هندمة الجرح وترميم الأصابع، ومن ثم تحويله الى ردهة الكسور وسط متابعة وعناية دقيقة لوضعه الصحي، ومغادرته منها وهو بحالة مُستقرة عقب رقوده فيها مدة أربعة أيام ".ولفت الأسدي، إن " الفريق المُساعد له، كان مؤلفاً من أخصائيي الجراحة التجميلية والتخدير، الدكتور محمد مصطفى ويس، والدكتور كفاح عودة، ومقيم أقدم كسور، الدكتور سنان صلاح العامري، ومقيم أقدم جراحة تجميلية وتقويمية، الدكتور أمير حسن السعدي، والمُمرضين، حيدر كريم عبد، ومحمد حمزة موسى، وحسين داوود محمد، وعبير عبد العظيم، ومساعدي التخدير، أحمد وصفي، وعامر علي كاظم ".وكالة نون الخبرية: سليم كاظم

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