كاتانيتش يستبعد جلال حسن من لقاء البحرين غدا

2019/09/04 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم سريتشكو كاتانيتش استبعاد حارس المرمى جلال حسن من القائمة النهائية التي ستخوض اللقاء المرتقب امام المنتخب البحريني الشقيق في الساعة السابعة والنصف مساء يوم غد الخميس في افتتاح الجولة الأولى من الدور الثاني لحساب المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

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