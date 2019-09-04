“بالصور”.. شعار كأس العالم في قطر يثير الجدل بتصميمه الغريب

2019/09/04 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أزاحت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2020، الستار عن الشعار الرسمي للبطولة التي ستقام في دولة قطر، كأول بلد عربي يحظى بهذا التنظيم.ويتمثل في الشعار الجديد الكثبان الرملية المتموجة، بالإضافة إلى رقم 8 نسباً إلى الملاعب الثمانية التي ستستضيف البطولة، ورمز اللانهاية.ويظهر في الجزء العلوي للشعار، طبيعة الحركة المرنة التي يتميز […]

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