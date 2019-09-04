اخماد حريق كبير بمحطة كهرباء الناصرية القديمة

2019/09/04 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المديرية، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مديرية شبكات الجنوب الغربي، أعلمتنا بحدوث حريق في قابلوات السيطرة في محطة الناصرية القديمة 132 ك.ف في تمام الساعة (6) من صباح اليوم الأربعاء".واضاف، ان" الحريق، نجم عنه خروج المحطات الرئيسية التالية عن العمل "الناصرية القديمة، المصب العام، الفهود132 ك.ف" مما أدى إلى انطفاء التيار الكهربائي بصورة تامة عن المناطق التالية "صوب الشامية بالكامل، جزء من صوب الجزيرة، الإسكان الصناعي، قضائي الجبايش، الفهود ونواحي الطار، المنار، الكرمة، الفضلية، آور".ونوهت المديرية في بيانها ان" الانقطاع خارج عن سيطرتنا كتوزيع".انتهى..م.م

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