بهذا المبلغ ..إيران ترهن عودها للاتفاق النووي

2019/09/04 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الايراني، أن العودة عن قرار تخفيض التزامات طهران بالاتفاق النووي رهن باستلام ائتمان بـ15 مليار دولار.

وأوضح المسؤول الإيرانيفي تصريح صحفي، نقلته وكالة ” فارس الايرانية” أن ​”طهران​ لن تعود للالتزام بالاتفاق النووي​ إلا إذا حصلت على 15 مليار ​دولار ​من مبيعاتها النفطية خلال 4 أشهر وإن لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص الالتزامات ستستمر”.

وأشار الى أن “المفاوضات التي تخوضها طهران مع باريس تتمحور حول تلبية المطالب الإيرانية بخصوص مبيعات النفط وآلية تحصيل العوائد، مؤكدا أن إيران أعلنت مرارا أن تطبيقها الكامل للاتفاق النووي يقترن بإمكانية بيع النفط والوصول الى مستحقاته بالكامل دون قيود، منوها إلى أن المبادرة الفرنسية تأتي في هذا الإطار.

وبيّن أن “خط الائتمان المقترح يبلغ نحو 15 مليار دولار في جدول زمني مدته 4 أشهر، أي حتى نهاية سنة 2019، حيث أنه عند التوصل لاتفاق مع باريس، ستحصل إيران خلال 4 أشهر، على ما يعادل 100 بالمئة من مستحقاتها النفطية، إما عبر البيع النفطي أو عبر خط الائتمان”.

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