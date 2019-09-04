إستثمار بغداد : خطط تنموية وآفاق جديدة للنهوض بواقع الصناعة الوطنية

2019/09/04 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الرائدة والمهمة في دفع عجلة النمو الإقتصادي في أنحاء العالم كافة وهو من أهم القطاعات الإقتصادية ، لذا سعت هيئة إستثمار بغداد الى دعم وحماية المنتج الوطني وتعزيز تواجده في الأسواق المحلية من خلال الإجازات الإستثمارية التي منحتها في هذا القطاع الحيوي وإستطاعت الهيئة من خلال إشراك القطاع الخاص في العديد من المشاريع الصناعية وبمساندة ودعم رئيسها المهندس شاكر الزاملي من فتح آفاق جديدة أمام الإقتصاد المحلي ودعم المنتج الوطني .

مشروع شركة بريق اللؤلؤة لتنقية وتعبئة المياه المحدودة من المشاريع الصناعية المنجزة الكائنة في منطقة العامرية والتي يمتاز إنتاجها بإعتماد أحدث معايير الجودة والمقاييس الصحية العالمية وبكافة مواصفات السلامة والحماية للمستهلك حيث أضافت الشركة خطوطاً جديدة متكاملة لتنقية وتعبئة المياه وإنتاج العصائر والمشروبات الغازية .

هذا وتلبي شركة بريق اللؤلؤة إحتياجات السوق المحلية من المياه المعبأة عالية النقاوة إذ أصبحت ( اللؤلؤة ) العلامة التجارية الأشهر في العراق ومسجلة كشركة مساهمة لتنقية وتعبئة المياه .



حيث يخضع المنتج الى سبع مراحل تنقية تضاهي المواصفات العالمية إضافة الى خضوع الشركة لمقاييس الفحص الدوري في المختبرات العالمية ونيلها العديد من شهادات الجودة في هذا الصدد كشهادة ال(iso) .



وتقوم الشركة بإنتاج الماء العالي الجودة بعبوات قياسية متعددة الأحجام التي يتم إنتاجها موقعياً لتلبي إحتياجات السوق المحلية .

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