2019/09/04 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

زادت صادرات غرفة صناعة عمان الى العراق خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 2019 بنسبة 3 % مقارنة مع الفترة نفسها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادرات صناعة عمان الى العراق تزيد 3 % خلال الاشهر الثمانية الاخيرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادرات صناعة عمان الى العراق تزيد 3 % خلال الاشهر الثمانية الاخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).