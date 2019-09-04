شرب عصير الجزر مهم للجسم

2019/09/04 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعد عصير الجزر من الخضروات الجذرية وله دور فعّال للصحة الجسمية بشكل عام وللأوعية الدموية والقلب بشكل خاص، لاحتوائه على مواد بروتينية وفيتامينات مثل فيتامين

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