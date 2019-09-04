استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي … اليوم

2019/09/04 | 10:20

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(المستقلة) … استقرت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم الأربعاء (4 ايلول 2019).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.300 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار ليوم أمس الثلاثاء.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:

سعر بيع الدولار = 120.750 ديناراً.

سعر شراء الدولار = 119.750 ديناراً.

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