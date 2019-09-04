نائب يعلن انضمامه لجبهة المعارضة النيابية

2019/09/04 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن رئيس كتلة النصر النيابية رياض التميمي، اليوم الثلاثاء، انضمامه لجبهة المعارضة النيابية مع بقاءه ضمن كتلة النصر.

وقال في بيان، وصل “النور نيوز” انه “مضى اكثر من سنة لعملنا النيابي ممثلين عن العراق ومحافظاتنا تم تشكيل الحكومة بالتوافق ولم نلاحظ اي توجه حكومي لبناء العراق”.

وأضاف التميمي ان “أبواب الفساد مشرعنة رسميا بكل الوزارات والمحافظات وخلال الفترة السابقة كنا معارضة حكومية من أجل تعديل مسار الحكومة والعملية السياسية دون أذان صاغية من قبل الحكومة والكتل السياسية”.

وأوضح “انضممنا إلى المعارضة من أجل القضاء على الفاسدين بدون متبنيات او مساومات شخصية، وهي المعارضة الصحيحة المنفذة العراق الذي يعيش في منطقة تشهد صراعات إقليمية ودولية من اجل حكومة تحافظ على سيادة العراق هدفها البناء والمواطن وليس اختيار شخصيات ووكلاء وزارات ومدراء عاميين بمحاصصة قاتلة نريد القضاء عليها ونخرج منها والحكومة الحالية تريد المحاصصة بثوب ثاني او وجه ثاني”.

وتابع التميمي “ذهبنا الى المعارضة التي ستضم اكثر من 70 نائبا خلال الفترة المقبلة وسنعمل على استجواب كل الوزراء حتى لانتهم باستهداف معينة بل حكومة بناء وإصلاح كامل هدفها البلد وليس استهداف رؤوس”، مبينا انه “سيبقى بالنصر لان جبهة المعارضة إصلاح بقوة و متانة وكل نائب يبقى بكتلته”.

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