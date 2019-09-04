حزب الدعوة يعلن موقفه من

2019/09/04 | 10:26

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بغداد/ سومر نيوز

اصدر حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن الغارات الإسرائيلية على أهداف ومعسكرات للحشد ا...

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